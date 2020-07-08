新竹一名黎姓女子不滿陳姓前夫離婚2天無縫接軌新歡，竟色誘對方行房，再趁機剪掉他的陰囊、陰莖，導致陳男生殖器只剩下1公分、確定無生育功能。刑事部分，黎女被依重傷罪判8年；民事部分，黎女須賠償100萬元。據了解，陳男之後還交了一個女友，對方對他不離不棄。

黎女與陳男過去曾有一次離婚紀錄，經過一段時間後再婚，不料又於2019年7月辦理離婚。雖然2人已離婚，但仍住在同個屋簷下。據悉，陳男好吃懶做，生計來源全靠女方當廠工、清潔婦的收入，竟不知感恩，背著對方在外交女朋友。

黎女不滿前夫亂搞。

不僅如此，陳男在離婚後馬上又有了新女友。黎女不甘辛苦養家，卻被陳男糟蹋，決定報復；黎女2019年7月24日以敘舊為由，把陳男約到家中，接著色誘發生性行為，趁陳男「一柱擎天」之際，喀擦剪掉命根子、陰囊，再把東西丟到馬桶沖掉。

刑事部分，高院依家暴重傷害罪判黎女8年有期徒刑，全案仍可上訴。民事部分，陳男表示，下體被剪掉後內分泌失調，造成他精神莫大痛苦，因此請求1000萬元賠償；法官審酌後，判黎女需賠償100萬元，全案仍可上訴。

根據《自由時報》報導，據了解，57歲的陳男儘管遭前妻無情揮刀斷根，但事後竟然還交了一名女友，而且在他身旁不離不棄。

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(中時電子報)