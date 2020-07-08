小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（8日）財經重點。

【1】大利多來了！生技條例再延10年

生技產業大利多來了！原訂明（2021)年落日的「生技新藥產業發展條例」，小英政府已規劃再延長10年、至2031年，適用範圍也從原本的新藥、高風險醫材、動植物用藥、再生、精準醫療，擴大至數位醫療和國家策略生技產品等七大項目，帶動產業力拚上兆產值。

【2】台積助攻Mac 蘋果撿到便宜

根據市調機構集邦科技旗下半導體研究處調查，蘋果上月正式發表自行研發的Arm架構Mac系統單晶片處理器（Mac SoC），宣布Mac預計今年開始逐步導入Apple Silicon（泛指蘋果自研的晶片統稱），首款Mac SoC將採用台積電5奈米製程進行生產，預估Mac SoC成本將低於100美元，更具成本競爭優勢。

【3】22檔6月營收飆高股 市場狂吸「金」

本周上市櫃公司將陸續公布6月營收表現，也等同交出上半年的成績單，在逾百家公司迫不急待交卷後，以瑞昱（2379）、璟德（3152）、閎康（3587）等22檔刷新單月營收新高的個股，成為市場吸「金」焦點。

【4】特斯拉狂飆 電池股紅了

特斯拉股價持續狂飆，6日再達1,371美元的歷史高點，單日漲幅高達13.48％，市值至7月以來平均每日增加180.39億元（約5,300億元新台幣），7日連帶康普（4739）、美琪瑪（4721）、立凱-KY（5227）等電池相關概念股均以漲停作收。

【5】中美再交手 8月談貿易協

中美貿易談判傳出新消息，中國國務院副總理劉鶴傳將與美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）在8月中旬通電話，以評估中美第一階段貿易協議的執行情況。

(中時電子報)