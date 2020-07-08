安以軒日前宣布懷上第二胎，之前生下大兒子時，老公陳榮煉曾大手筆花23億買下4棟獨立別墅當作大禮，對與前妻生的女兒也相當大方的陳榮煉，傳出分了20％的股權給女兒，讓年僅11歲的女兒目前就有新台幣70億身價。

根據《鏡週刊》報導，澳門德晉集團的CEO陳榮煉，雖然已與安以軒二婚，但對前妻和女兒依然照顧有加，除了每月按時支付台幣38萬元生活費之外，寵愛女兒的他只要得知學校有活動，即便公務繁忙也會抽空參加，尤其獲知女兒喜歡出海時，更是馬上送了一艘遊艇，日前更分出20％股份給她，推估女兒至少可分得新台幣70億。

對安以軒百依百順的他，寵妻事蹟更是廣為流傳，像是前年安以軒生日就大手筆贈送價值新台幣5,700萬元的鑽石項鍊，有次安以軒參加芭莎慈善之夜，看上國際雕塑家打造的銅鑄麋鹿，卻被別的買家搶先買走，眼見安以軒念念不忘，居然透過各種管道，毫不手軟斥資新台幣2,280萬元買下。

(中時電子報)