美國已正式退出世界衛生組織WHO，美國新冠疫情持續升溫，拖累多州重啟經濟進度，恐慌指數VIX上揚，反映投資人擔憂經濟和股市復甦的持續不確定性，能源、金融股領軍大跌。

週二美股下跌，跌幅介於0.86至1.51％，美股四大指數短期高檔震盪。波音下跌4.81%。特斯拉週二漲逾1%，創連續第五個交易日收盤新高紀錄。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為11,900點至12,000點，壓力為12,400點至12,500點。

（3）技術指標：KD開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為167點附近，壓力為175點左右，KD技術指標開口閉合，9日K值位處超買區，短線偏多但提防修正。

觀盤重點，觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並續創反彈新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，選股方向可留意6月營收優、第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、生技/防疫等。

(時報資訊)