受到低層偏暖濕的南風及西南風影響，氣象專家吳德榮表示今、明(7/8、9)兩天仍是白天高溫炎熱，午後各地山區，部分平地對流旺盛，慎防劇烈天氣像是雷擊、強風及瞬間強降雨。時序已進入7月颱風季，第3號颱風何時有機會生成？氣象達人彭啟明說，最有利颱風生成的環境時間點落在8月初。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」寫道，今、明(7/8、9)兩天各地最高溫約36度，台北盆地、花蓮縱谷仍有可能升至37、38度高溫，由於太平洋高壓不強，清晨上午中南部有局部短暫降雨，午後對流旺盛慎防劇烈天氣。周五至下周二(7/10~14)天氣型態變化很緩慢，低層西南風的水氣略減少，上午西南部少量降雨，午後山區局部短暫陣雨或雷雨。

彭啟明昨天(7/7)在兩分鐘報天氣中指出，今年為止已生成兩個颱風，稍微落後平均值，7月底會不會有颱風，目前預測來看可能會慢一點到8月初。而西太平洋有利颱風生成爆發環境，最大機率可能是在8月初，可能會有颱風一直延續到9月。

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(中時電子報)