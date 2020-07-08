美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）說，中方特工在「獵狐計畫」下，追捕美國境內數以百計中國大陸人，迫使他們返國。

據《衛報》（The Guardian）與BBC新聞網8日報導，瑞伊在7日在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）演說時指出，6年前北京表面上以打貪為名，推動「獵狐計畫」，以追捕逃亡國外的貪瀆官員和企業主管。

北京高調宣稱打貪有成，宣稱有數以百計經濟犯回國，並公佈仍在逃的通緝犯名單。事實上，早在2015年時，歐巴馬政府就曾抱怨，中方臥底特工的種種活動。

然而，瑞伊說，這項計畫的主要目標如今在於壓制海外異議份子。「中國把獵狐計畫說成是某種國際打貪運動，但並不是，」他說，「反之，獵狐計畫是習（近平）廣泛行動的一部份，目標是他視為威脅和居住在世界各地的海外中國人。」

(中時電子報)