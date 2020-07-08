家裡有年長者要小心被騙，網友發文表示，因外婆腦中風，所以家裡有請居服員協助照顧，沒想到對方竟拿長輩的健保卡去超商預購三倍券，還向長輩謊稱，券會寄到家裡，引起網友熱議，不少人氣得直罵，連這也要騙，實在很夭壽。

網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，「現在的人怎麼都這麼嫑臉？」前天居服員向家人要外婆的健保卡，因為家醫來會需要用到，結果昨天早上家人去便利超商要幫外婆預購振興三倍卷，卻發現外婆那份已經預購過了。

事後，外公索取「預購小白單」時，居服員竟還謊稱「政府會寄來家裡」，讓原PO爆氣大罵，以為外公95歲不知道這資訊很好騙？還是以為外婆腦中風無法表達自我意見就可以這麼隨便？偉大的社會局能否好好教育居服員的行為？

氣到不行的原PO直言，這種未徵得家屬同意，就擅自使用他人健保卡預購，還謊騙年長者的行為，真的很要不得！3000元的振興三倍卷也要A，真的很傻眼。

貼文曝光，引起網友熱議，「太扯了」、「這要報警吧，太誇張了」、「太過分了，應該還有其他老人家受害吧」、「如果居服員有不良行徑，可至縣市政府的長照管理中心申訴」、「連這個也要騙，真的很夭壽」、「本身也是照服員覺得失望，請不要丟照顧服務員的臉好嗎？一竿子打翻一船人」。

後來，原PO也更新貼文表示，居服員預購外婆的三倍券還輸入自己的手機號碼，但明明外公沒有請她幫忙買，目前只能看她收到簡訊後，是否會轉傳序號回來；另外，原PO也說，他們已向居服員所屬的單位提出申訴，現調查中。

(中時電子報)