直播》考試院人事同意權案審查會 今審查正副院長被提名人 08:312020/07/08 中時電子報 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院臨時會 考試院長提名審查會 立法院10日將行使考試院人事同意權，昨(7日)先舉行公聽會，邀集專家學者與朝野立委發言，而今(8日)上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，並預計於10日完成同意權案投票。 根據人事案審查時程，9日則是審查考試委員被提名人，10日上午進行考試院人事同意權案投票。 (中時電子報) #考試院 #審查會 #審查 #人事案 #試委 #公聽會 也許您會感興趣 政治熱門新聞 陳其邁稱當選恢復大港開唱 一查驚見大港停辦真相 網：太扯！ - 政治 連任有望？台中最新民調 盧秀燕支持度曝光... - 政治 「罷免陳致中」連署竟破萬！發起人證實將... - 政治 韓國瑜離開了 茄萣大排變成這樣 - 新聞 楊明州喊停止政治口水有理？網友一語突破盲點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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