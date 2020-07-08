立法院臨時會 考試院長提名審查會

立法院10日將行使考試院人事同意權，昨(7日)先舉行公聽會，邀集專家學者與朝野立委發言，而今(8日)上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，並預計於10日完成同意權案投票。

根據人事案審查時程，9日則是審查考試委員被提名人，10日上午進行考試院人事同意權案投票。

(中時電子報)

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