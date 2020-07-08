投資人在標普500指數前一日創下今年來最長連續升勢後將獲利落袋，以及美國的新冠肺炎確診數持續飆升引發疑慮，大型科技股熄火，周二美股回落，收盤前加速下挫。

周二收盤，道瓊工業指數跌396.85點或1.51%，為25,890.18點。標普500指數跌34.4點或1.08%，為3,145.32點，仍較3月創下的低點漲逾40%。那斯達克指數跌89.76點或0.86%，為10,343.89點，盤中曾再創新高。

標普500指數與那斯達克指數結束連漲5天的升勢，道瓊指數3個交易日來首度收黑。

分析師表示，美股已經超買，市場對與疫情相關的潛在問題一直視而不見。投顧公司Alan B. Lancz & Associates表示，部分拉回是健康的，即使是更劇烈的拉回也是好的，因為現在有許多不確定性，市場有種「攀爬憂慮之牆」的現象。在從3月低點展開驚奇反彈後，美股後市可能出現更多獲利了結與震盪。

科技巨頭的攻勢熄火，亞馬遜收跌1.9%，拖累科技股走低。網飛在創下盤中歷史新高後回落，終場收跌0.1%。微軟、蘋果與臉書終場都失守盤中高點。

美國疫情持續飆升，重啟經濟概念股走弱，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）與嘉年華遊輪集團（Carnival Corporation & plc）均跌逾5%。美國航空（American Airlines）與聯合航空（United Airlines）分別跌6.95%與7.6%。

(時報資訊)