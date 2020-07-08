傳奇(4994)6月合併營收為2.7億元，合併營業利益為0.34億元，稅前盈餘0.28億元，每股稅前盈餘為0.26元；累計上半年合併營收為15.92億元，合併營業利益2.15億元，稅前盈餘2.36億元，每股稅前盈餘2.14元。

傳奇6月稅前盈餘較5月減少6成，主要手機遊戲《幻想神域2日版》7月初正式上線，6月投入事前預約宣傳費用較高，使得整體獲利受限，但可期待7月將可貢獻整月營收。

(時報資訊)