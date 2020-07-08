受惠於傳統旺季來臨，客戶新品拉貨啟動，PCB廠—華通(2313)審慎樂觀看待第3季營運，華通表示，雖然大環境不佳，但公司客戶分散，且客戶高階產品多交由公司生產，第3季營收有望逐月成長，今年下半年還是會比上半年好。

雖然今年上半年新冠肺炎疫情全球蔓延，但遠距辦公及線上教學需求增溫，讓華通在平板電腦以及筆記型電腦的訂單優於預期，讓華通上半年業績表現不俗。

華通6月合併營收44.17億元，月增1%，年成長10.12%，累計第2季合併營收為134.2億元，季增11.01%，累計前6月合併營收為255.1億元，年成長13.16%，創下歷年同期新高。

儘管美國及印度等國家新冠肺炎疫情持續狂燒，全球疫情難止讓下半年傳統旺季蒙上陰霾，不過華通接單及應變能力在近幾年明顯提升，且5G發展趨勢帶動智慧型手機產品往高階設計需求不變，讓華通審慎樂觀看待第3季營運。

華通表示，整體市場經濟受到疫情、貿易戰、地緣政治風險等的多重因素影響，讓公司審慎看待對下半年傳統旺季成長力道，但目前客戶拉貨正常，沒有看到什麼太負面的狀況，也沒有旺季不旺，預估第3季營收有望逐月成長，第4季有機會是今年營運的高峰，下半年業績還是會比上半年好。

華通將於7月9日除息，每股配息1.2元。

(時報資訊)