觀光旅遊業受疫情衝擊，交通部長林佳龍昨（7）日表示，旅遊業要轉型，也要人助自助、有退場機制，市場可藉疫情盤整、重新洗牌。國民黨立委魯明哲批評，國家不需要推卸責任的官，更不缺把問題推到人民頭上的「幹話王」。昨日晚間林佳龍在臉書進一步解釋，交通部會陪著觀光產業度過這艱辛時刻，許多觀光業者已經開發出更精緻的遊程，進行產業轉型。

林佳龍表示，疫情爆發迄今已逾半年，旅行業、飯店旅宿業及運輸業等是「海嘯第一排」受災戶，交通部因此迅速擬定停團補償及紓困方案，也很快獲得行政院、立法院的支持。

「救命錢、快快發」，是為了力挺業者度過難關，降低裁員或降薪的衝擊，更要維繫成千上萬相關產業從業人員的家庭生計，林佳龍指出，紓困補助不可能永無止盡，在政府輔導、業者參與下促進產業轉型，才是永續經營的關鍵。

林佳龍說，在疫情之下，從防疫、紓困到振興，市場可能被迫面臨重新洗牌，目前國境嚴管，國內鬆綁，因此需要透過國旅來帶動整體產業，相關的觀光旅遊業勢必也要做轉型，政府也會全力相挺，但自行評估後決定逐步退場的業者，交通部主張只要保障員工權益，就尊重市場機制，但仍須維持產業秩序，防止瞬間的崩盤。

林佳龍強調，交通部會一直陪著觀光產業度過這艱辛的時刻，許多觀光業者已開發出更精緻的遊程，進行產業轉型，使台灣的旅遊服務更優質，讓旅客願意一來再來，也讓過去出國玩的國人，重新體驗國內旅遊的美好。

(中時電子報)