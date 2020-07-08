綜藝大哥胡瓜兒子、25歲胡適安近年拚做演員出道，去年以《20之後》入圍金鐘獎戲劇節目新進演員獎，感情方面曾傳和網紅陳語謙交往。今(8日)周刊報導，胡釋安最近改戀上吳念軒、李玉璽舊愛吳心緹，女方還被拍到開著胡釋安的保時捷進出胡家，關係不言而喻。
27歲吳心緹早年演出汽車廣告中的「小敏」一炮而紅，過去她曾和《我的少女時代》中的校草李玉璽交往，去年轉和吳念軒約會被拍，2個月前吳念軒爆出和人妻方志友曖昧，吳心緹雖對外表示相信男友。據《鏡周刊》報導，兩人私下和平分手，吳心緹不久就有了新歡，對象是和李玉璽同是星二代的胡釋安。
媒體報導，本月初拍到吳心緹開著胡釋安的灰色名車離開胡家，期間她還在車上打卡，寫下：「當個獨立小姐姐。把自己照顧好、自己開車出門回家」，而胡釋安自己後來騎著電動滑板車出門，可見對女友十分呵護，晚上11時，吳心緹又將胡釋安的車開回胡家，之後未再見到她出門，而針對兩人關係，當事人暫無回應。
(中時電子報)
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