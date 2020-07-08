依據歐盟執委會最新報告顯示，歐元區2020年與2021年的通膨率預估維持低檔，即便歐元區經濟反彈，但消費者物價依然溫和。

歐盟執委會預估，2020年的消費者物價指數（CPI）將上升0.3％，2021年增加1.1％。執委會的最新預測與3月的報告差異不大。

執委會表示，自春季以來，歐元區的通膨展望並未有大幅變動，雖然有四項影響通膨的新因素，但這些因素預計相互抵消，故維持通膨預測水準。

(工商 )