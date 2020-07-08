歐元區今明年通膨估計維持溫和 09:122020/07/08 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依據歐盟執委會最新報告顯示，歐元區2020年與2021年的通膨率預估維持低檔，即便歐元區經濟反彈，但消費者物價依然溫和。 歐盟執委會預估，2020年的消費者物價指數（CPI）將上升0.3％，2021年增加1.1％。執委會的最新預測與3月的報告差異不大。 執委會表示，自春季以來，歐元區的通膨展望並未有大幅變動，雖然有四項影響通膨的新因素，但這些因素預計相互抵消，故維持通膨預測水準。 (工商 ) #相互 #歐元區 #通膨 #溫和 #歐盟執委會 也許您會感興趣 財經熱門新聞 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 財經 漲不停！專家驚曝全球股市1年後的位置 - 財經 生技條例再延10年 - 財經要聞 - 工商時報 散戶一定睡得著！他爆台積電20年來證明1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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