優步（Uber）執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）7日表示，優步收購美食外送新創公司Postmates，將協助公司在2021年實現獲利。

科斯羅薩西受訪時表示，優步相當有信心在2021年獲利。憑藉多元的產品與服務組合，我們對實現獲利深具信心。

優步6日同意以26.5億美元收購Postmates，這起全股票交易將讓優步擴大在美食外送市場的市占率。值得一提的是，兩家企業至今尚未有獲利。

(工商 )