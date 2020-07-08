苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，隨行隊伍中有名來自花蓮的羅小妹妹，身上揹著牌子寫著「祈求媽祖要保佑我手術順利，勇往直前」，為10日將進行的第4次手術祈福。

白沙屯媽祖今天上午從彰化縣進入雲林縣境內，數千人跟著媽祖鑾轎一路南行，眼尖的香客發現隊伍中有名年僅6歲的羅小妹妹由舅舅王志剛牽著步行。

王志剛接受媒體訪問表示，外甥女去年左耳不知何故罹患蜂窩性組織炎，已開刀3次，每次開刀前，都會向家中供奉的媽祖祈福。

王志剛指出，外甥女10日要進行第4次手術，因父母都要上班，由他帶著外甥女特地從花蓮搭車趕到西螺，要跟著白沙屯媽祖一路步行到北港朝天宮，除了向媽祖還願，也再次請媽祖保佑外甥女手術順利。

羅小妹妹身上揹著牌子，寫著「祈求媽祖要保佑我手術順利，勇往直前」，而王志剛身上的牌子寫著「祈求媽祖婆保佑姪女手術順利，莫忘初衷」。其他香客看到羅小妹妹身影，紛紛為她加油打氣。

白沙屯媽祖今天傍晚駐駕在虎尾農工，預計明天凌晨3時出發前往北港朝天宮。

白沙屯媽祖徒步往北港進香，已有近200年歷史，全程橫跨苗栗、台中、彰化、雲林等縣市，來回約400公里，最大特色是無固定路線，全依媽祖指引鑾轎行進方向帶領信眾隨行，2008年登錄為苗栗縣民俗文化資產，2010年獲指定為國家無形文化資產重要民俗，2013年入選台灣宗教百景。

(中時電子報)