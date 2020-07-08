振興經濟話題夯，HYUNDAI總代理南陽實業宣布品牌旗下豪華商旅車GRAND STAREX自本月起推出優惠振興方案，月底前入主2020年式GRAND STAREX，可享舊換新最低134.8萬元起特價優惠，針對租賃及營業用車的頭家再加碼贈送5萬公里免費定期保養。

南陽實業表示，HYUNDAI GRAND STAREX具備雍容大氣的外型設計，結合舒適寬敞的豪華座艙，是目前市場上豪華商旅車CP值最高的車款。GRAND STAREX擁有170ps超大馬力及45kgm峰值扭力，採用後輪驅動搭配四輪獨立懸吊系統，兼顧操控靈活度與乘客的舒適性。

在主被動安全方面，GRAND STAREX全車系標配ASL防爆衝自排鎖、ESC電子車身穩定、ABS防鎖死煞車、TCS循跡防滑控制、EBD電子煞車力道分配、雙前座輔助氣囊、光感應自動啟閉頭燈、ISO FIX兒童安全座椅固定裝置、TPMS胎壓偵測及倒車雷達；旗艦款更增加雙前座側邊氣囊、四路行車視野輔助、BSD盲點偵測警示、LCA車道變換警示、RCTA後方交通警示等全方位保系統。

GRAND STAREX全車系已提供4年或30萬公里保固，業者另針對租賃、營業車等高里程數用車需求，提供本月底前入主GRAND STAREX加碼贈送5萬公里免費定期保養，降低頭家們的養車負擔。

(中時 )