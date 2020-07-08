漢光預演發生海軍陸戰隊翻舟意外，吳怡農在臉書PO文質疑軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」，並稱漢光演習就是每年最大場的表演，引發外界討論，而海軍對此表示尊重。對此，名嘴黃創夏認為，如果漢光演習只是一場 「Show 」？「請不要忘記𥚃面是我們的弟兄之汗水丶淚水和熱血！」

吳怡農在臉書寫下，軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」，漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演（畫面好看），就算是達成任務。「但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位」；他後來也再度PO文說，「我們尊敬、珍惜我們的軍人：基層的士官兵每天盡忠職守、將生命交付給國家。因此，我們更應正視國軍的付出是否被合理運用——他們的任務是否必要、犧牲是否能避免？」

對此，黃創夏則是認為，「再怎樣也比唱歌丶秀身材和溜幾句英文...令人感佩和感動！」

另外，針對吳怡農說法，蔡英文總統昨(7日)替國軍回擊，認為「吳怡農的說法不盡公平」，國軍在這幾年在演習規模或規劃上都精進非常多。

(中時電子報)