德光中學呈現首度辦理第一屆技藝教育的成果發表。(德光中學提供／曹婷婷台南傳真)

為學子裝備面對未知的素養、而非單一知識，已是全球教育的主流。適性揚才讓每個學子找到自己的方向， 終身學習，發展自我獨特的價值。德光中學108學年度首度辦理第一屆技藝教育學程，同時也是原台南市唯一、第一個辦理技藝學程之私中，國三畢業前夕，舉辦成果發表會展現豐碩成果。

德光中學配合台南市教育局開辦技藝專班及抽離式技藝教育學程，108學年度德光技藝學程與慈幼工商合作，自辦設計職群，邀請烜耀光電科技公司設計總監-施虹吟老師為學生授課，並由本校賴筱婷組長擔任隨班指導老師，推廣產學合作。施虹吟老師耐心細心，運用設計專業教導學生學習基礎素描與電腦繪圖，使用Adobe Illustrator與Photoshop等繪圖軟體製作作品，包含杯墊、派盒、馬克杯、杯套、月曆、鯉魚旗等，學生發揮創意，創造獨一無二屬於自己的作品。

這場技藝學程成果發表會，由學生自行布展，展出第一屆學程的成果，並由學生們分享心得收穫，同時也邀家長出席給予學生肯定。最讓人印象深刻的是吳宥樂分享，「謝謝家長支持，讓我有被看見的機會。」去年加入學程時，由於每周比原班同學少上一堂課，家中有許多不同聲音與想法，最後獲得母親支持，宥樂透過技優甄審順利錄取台南高工。

德光中學吐露私校辦理技藝學程不易，但楊惠娜校長、黃麗蓉輔導主任以及家長們都很支持，108學年度正式促成抽離式技藝學程的第一屆。楊惠娜也鼓勵學生適性發展，勇敢走自己的路，並謝謝校方與家長們的支持，讓每個孩子都發光。

(中時 )