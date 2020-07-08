新竹縣黎姓女子疑因不滿陳姓前夫在外勾搭其他女人，在2019年7月24日晚間趁與前夫著行房之際，持25公分剪刀狠心喀擦掉陳男勃起中的陰莖，長度只剩1公分，黎女剪完還扔到馬桶沖掉。黎女在刑事部分遭到判刑8年，但陳男向前妻求償千萬，日前判決出爐，法官僅判賠100萬元。

檢警調查，越南籍的58歲黎女日前與56歲陳男離婚並分居，疑因不滿陳男在外與其他女子「勾勾纏」，因此計畫下手斷根，檢警調查，黎女在2019年7月24日晚間7、8點左右進入陳男位於湖口鄉的住宅內，先企圖哄騙陳男喝下混有安眠藥的飲料，不過陳男當下覺得黎 女怪怪的，因此不斷推辭，並未上當。

但黎女並未放棄，隨後便提議要來「分手炮（分手前的性行為）」，陳男不疑有他，2人進入臥室，但在行房過程中，黎女突然用剪刀剪斷陳男已勃起的生殖器，陳男命根只剩1公分大小，當場血濺滿床，但黎女卻仍不放過陳男，先將生殖器都入馬桶沖掉，還一度試圖潑灑鹽酸，陳男嚇得報警大喊「 殺人了」，並忍痛躲進浴室沖洗。

警、消接獲報案電話時趕往現場，當時陳男下體全裸，但還能自行站立，行凶的黎女情緒激動表示：「我殺人了！我得不到，別人也別想得到」。今年5月法官依傷害罪判黎女8年徒刑。

民事賠償部分，判決書指出，陳男因下體被剪免疫系統與內分泌失調，在身心裡上承受極大痛苦，故向前妻求償精神慰問金1000萬元。法官酌情後認為，2人員為夫妻關係，以暴力解決事情更將下體剪斷沖馬桶，阻斷陳男送醫重建機會，惡性重大，判賠100萬元。

(中時電子報)