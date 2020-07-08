繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布，NVIDIA A100 GPU發布後幾週便登陸Google Compute Engine。NVIDIA A100 Tensor Core GPU現已登陸Google Cloud。

A100推出後一個月便在Google Compute Engine中以alpha版的形式使用，成為NVIDIA有史以來最快登陸雲端的GPU。此次推出搭載A100的Accelerator-Optimized VM（A2）執行個體家族，使Google成為首家提供全新NVIDIA GPU的雲端服務供應商。

基於最新推出的NVIDIA Ampere架構打造的A100，是NVIDIA GPU有史以來最大的世代飛躍。相較過去的GPU，A100將訓練和推論運算效能提高20倍以上，並大幅加快作業負載的速度，以推動人工智慧 (AI) 革命。

Google Cloud產品管理總監Manish Sainani表示，Google Cloud的用戶經常希望我們提供最新的硬體和軟體服務，以幫助他們推動人工智慧和科學運算作業負載的創新。如同當時成為首家導入NVIDIA T4 GPU的供應商一樣，我們憑藉全新的A2 VM系列，很榮幸成為市場上首家採用NVIDIA A100 GPU的主要雲端供應商。我們很期待看到我們的用戶將如何運用這些新功能。

在雲端資料中心中，A100可以支援廣泛的運算密集型應用程式，包含AI訓練和推論、資料分析、科學運算、基因組學、邊緣影像分析與5G服務等。

透過Google Compute Engine上A100的突破性效能，將能讓快速發展的關鍵性產業加快探索速度。從垂直擴充AI訓練和科學運算，到水平擴充推論應用程式，再到實現即時對話式AI，A100可以加速在雲端運行的各種複雜且不可預測的作業負載規模。

全新A2 VM執行個體可以提供不同等級的效能，能在支援CUDA的機器學習訓練與推論、資料分析，以及高效能運算中有效地加速作業負載。

針對大型且要求嚴苛的作業負載，Google Compute Engine為用戶提供搭載16個A100 GPU的a2-megagpu-16g執行個體，並以最大容量9.6TB/s的總頻寬透過NVSwitch連接，總共提供640GB的GPU記憶體和1.3TB的系統記憶體。

對於作業負載較小的用戶，Google Compute Engine也提供較小配置的A2 VM，以滿足特定應用程式的需求。

Google Cloud宣布NVIDIA A100即將擴大支援Google Kubernetes Engine、Cloud AI Platform和其他Google Cloud服務。

(工商 )