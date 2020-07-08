橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST），推出了網頁版數位電源開發生態系統，協助設計人員利用STM32微控制器（MCU）開發數位電源解決方案。

數位電源是能夠優化能源效率並透過獲取豐富的資料來提供診斷和提供安全保護之新一類裝置，設計人員可以利用數位控制提升功率密度、縮小產品尺寸，並降低重量，對於資料中心、5G基礎建設、智慧照明和行動裝置至關重要。

STM32 D-Power網站整合了開發數位電源所需的全部資源，包括STM32 Discovery Kit多合一數位電源開發套件、嵌入式軟體元件、ST授權合作夥伴Biricha Digital開發的軟體工具，展示各種設計和功率值的專用電源板，以及適合從初學者到專業電源設計人員的各種開發者的技術文件、視訊教學和指南，還有Biricha舉辦的為期四天的開發實作工作坊，展示如何使用STM32 MCU打造數位電源。

該生態系統能夠支援三個級別的STM32微控制器，這些MUC整合了工業等級的Arm Cortex-M核心與數位電源應用所整合優化的功能。入門版STM32F334、進階版STM32G474和高性能STM32H7系列MCU均包含一個具有靈活的高解析度計時器，用於產生高精度脈寬調製（Pulse-Width Modulated，PWM）訊號，達到對開關電源電路的穩定控制。

意法半導體微控制器產品部副總裁暨微控制器事業部總經理Ricardo de Sa Earp表示，我們的D-Power生態系統協助設計人員瞭解數位電源，設計競標方案，利用數位電源的優點打造更小、更輕、更環保、更智慧的解決方案。無論是初學者還是資深工程師，都可以利用高功能整合度、高效能的STM32系列產品強化專業知識，並加速數位電源應用的開發。

Biricha Digital的負責人Ali Shirsavar則表示，我們為支援STM32 D-Power生態系統而開發的嵌入式軟體和實作工作坊對於數位電源設計人員有很大的幫助。客戶可以輕鬆地利用這些資源，加速設計速度，同時提升專業知識。

(工商 )