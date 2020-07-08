獲摩根士丹利分析師Adam Jonas調升目標價，周二特斯拉股價逆勢上漲1.3%，收在1,389.86美元，連漲第6個交易日，並再度改寫歷史收盤新高。

該分析師表示，對特斯拉電動車的需求「強韌」，使這家矽谷汽車製造商顯得風險較小，其財務實力較同業穩健。Jonas將特斯拉的目標價調升至740美元，與周二收盤價相比意味著約47%的下跌空間，但他也給出了2,070美元的「看漲情境」，代表約48%的上漲空間。

他在報告中指出，特斯拉第二季的生產與交車成績，遠遠超出摩根士丹利對那段極為艱困時期的預測。他看好特斯拉第二季業績將不只是「打平」而已，可望再度實現獲利。

但報告中亦指出特斯拉雖無近憂，但仍有遠慮，主要為在中國的獲利、整體汽車業疲弱的基本面，以及在電動車與自動駕駛車方面，面臨來自亞馬遜、蘋果、谷歌母公司Alphabet等財力雄厚對手「無可避免」的競爭。

(時報資訊)