華為一名高層警告指出，如果巴西屈服於美國加大對中國設備供應商的壓力，巴西將在5G通訊網路的開發和佈署上，將遭受數年的延遲和成本的提高。

川普政府先前打壓華為協助巴西5G的推動，美國大使查普曼(Todd Chapman)甚至暗示，美國很樂意為巴西在尋找替代供應商和購買設備上提供資助。

巴西總統博索那羅(Bolsonaro)在上月表示，5G的開發必須符合國家主權、資訊和數據安全的要求。

華為網路安全和解決方案主管莫塔(Marcelo Motta)表示，遏制華為的角色，將造成巴西5G佈署的延後，以及最終影響到營運商、網路供應商和客戶的價格上漲。

巴西營運商在基礎建設上大量使用華為的零件設備，華為在過去22年逐漸增強對巴西的影響力。在華為設備受到限制的地方，可看見價格已上漲二至五倍，其將使營運商的業務變得困難，莫塔指出。

莫塔並表示，巴西在擴展其現有網路基礎設施上已面臨困難，更換供應商是需要營運商汰換現有已安裝的設備，而不是僅僅去升級現有設備。

華為先前已經成功地與巴西主要運營商巴西電信(Telefonica Brasil)和TIM Participaces等公司進行了5G測試，並幫助他們在的5G頻譜拍賣之前完成相關基礎設施的更新。

(時報資訊)