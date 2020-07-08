塑膠射出廠—台翰精密科技(1336)6月合併營收1.49億元，月增40.8%，隨著東南亞各國陸續解封，經濟活動重啟，台翰今年整體營運有望於第2季築底，下半年回升。

東南亞各國因疫情趨緩逐步解封，公司與主要客戶皆拉高產能稼動率因應市場需求，推升台翰6月合併營收回升至1.49億元，較上月成長40.8%；累計今年第2季合併營收為3.49億元，季減25.11%，累計上半年合併營收8.17億元，年減28.16%。

台翰表示，受惠東南亞地區陸續重啟部分區域經濟活動，整體印表機/事務機產業供應鏈也逐步恢復，目前台翰越南廠產能已重回過往水準，而菲律賓廠自5月中復工生產後，產能稼動率已提升至50％，是6月營收較上月成長的主要原因，隨著東南亞地區經濟活動重現生機，今年整體營運有望於第2季築底。

東南亞各國包括印尼、越南、泰國等紛紛推動國內工業與基礎建設，搭配獎勵措施盼能吸引國外企業前往投資，台翰已落地東南亞地區深耕超過12年，疫情期間即使影響旗下越南、菲律賓之生產基地的產能利用率表現，但業務團隊鎖定電子、機車等產業相關業者馬不停蹄拓展，目前已有數家洽談未來合作的可能性，將有機會創造整體營運新一波成長動能。

目前台翰不僅持續掌握所有員工健康狀況、密切注意疫情發展即時採取因應措施，也積極與主要印表機/事務機客戶協調後續訂單出貨時程的進度，隨著東南亞地區相繼解封後，客戶整體下單及拉貨力道已緩步回升，公司將持續憑藉著完整從模具開發設計至塑膠射出「全製程」高品質的一條龍服務與技術，積極拉升於單一客戶新產品、新技術開發的滲透率，藉以保持良好的訂單能見度，貢獻未來整體營運長期成長動能。

(時報資訊)