有夠噁心！新竹火車站附近，竟有一名「大肚光頭眼鏡男」，光天化日之下、不顧身邊人來人往，對著停在巷子內的機車「前進突刺再突刺」，而且還會換「對象」、「變化體位」。噁男行為全被眼尖路人拍下傳上網，還貼心提醒車主：牽車時如發現車上有異常豆漿或黏液，請先清潔手把或椅墊。

有網友在臉書社團《新竹爆料公社》貼出一段影片，並發文：「雞雞磨機機，#快給我放開那台機車！新竹火車站附近出現用下體磨蹭機車座椅、手把、車殼的變態鋼鐵雞雞！還會變換體位...完全不痛且一臉享受，傻眼，請分享轉發給你身邊常在新竹市區停機車的親友留意，牽車時有無異常黏液。

今天有把機車停在火車站前民族路金燕商旅旁巷子的車主，牽車時如發現車上有異常豆漿或黏液，請先清潔手把或椅墊…」。

眾多網友看了影片大傻眼，直呼「有夠噁」、「超噁爛」、「誇張，這個比黑森林還扯了。」「原來機車墊，還能去腫消硬，著實讓廠商始料未及的」、「既然 把人家的機車給睡了，總該負責吧！ 去登記吧！記得要給聘金喔！」。

新竹東門派出所所長吳俊明也留言回應，表示尚未接獲民眾報案，已調閱附近監視器，但沒有確定發生時間，請民眾提供相關線索；原PO回應事件是發生在7日上午10點20分到11點之間，「再麻煩所長協助早日追查到此變態，讓市民能夠安心，也讓市民的機車不要再受到姦淫，感謝所長。」。

(中時電子報)