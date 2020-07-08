全台持續高溫，對全身是毛的毛小孩更是煎熬。一名飼主日前在臉書分享，指家中愛犬因外出後沒先降溫就立即進入冷氣房，最後因「慢性中暑」而死，飼主沉痛呼籲，一定要注意毛孩出入室內外的溫差不要過大。

當事人在臉書分享，他每天都會騎摩托車載愛犬「大地」一起去上班，近20分鐘的車程幾乎都曝曬在烈日下，讓愛犬總是滿臉口水氣喘吁吁，因此一到公司便會讓牠大吹冷氣，在最強的出風口下面散熱，不久後，愛犬便會舒服的睡著，讓他誤以為這是最好的散熱方法。

PO文網友說，上月25日他發現「大地」一直流口水、輕微拉稀，且有發抖等症狀，隔天上午立即帶狗就診，但到院後「大地」體溫飆破40度，醫師給藥急救仍陷入半昏迷，最後只好轉診；然而「大地」頭部仍不正常放電、身體嚴重癲癇，於28日死亡。

事發隔天，飼主立刻上臉書發文呼籲，若從戶外高溫進入室內，要先用稀釋酒精噴肚子讓身體降溫，才能吹冷氣，醫師指出並不是全身狂噴酒精，這會讓牠們血管急速收縮反而更慘。

(中時電子報)