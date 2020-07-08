高雄市議員李眉蓁為何代表國民黨角逐高雄市長補選，傳出是高雄市前市長韓國瑜提議的，引發議論。對此，韓昨晚澄清，在整個人選提名過程中他並未參與，也籲請媒體報導前務必先查核事實。網友則感嘆表示「一直以來不是你做的，就是要栽你」、「媒體知道有您才有目光焦點，所以一直要蹭你」。

據《鏡週刊》報導，藍營一核心人士透漏，李眉蓁表面上是國民黨市黨部主委莊啟旺推薦，但背後推手是其實韓國瑜和其夫人李佳芬。

對此，韓昨在臉書表示，關於這次國民黨派出李眉蓁議員參加高雄市長補選，有媒體報導指稱是他提議，「在此我要強調，國民黨上下團結一致，支持眉蓁議員當選，這個目標無庸置疑。但在整個人選提名過程中我並未參與，也籲請媒體報導前務必先查核事實」。

網友則紛紛替韓感到委屈，並紛紛表示「一直以來不是你做的，就是要栽你」、「媒體知道有您才有目光焦點，所以一直要蹭你」、「沒辦法！您對他們的威脅性還很大，就算您目前已經離開政壇，還是不放心，有機會還是會黑您一下」、「您對民進黨來說始終有威脅性，所以不得不黑您」、「他們只是因為韓國瑜這次落選，趁著韓國瑜聲勢不好的時候打擊候選人」、「很讚，適時澄清表態很重要」。

(中時電子報)