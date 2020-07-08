烘焙原料大廠、食品股王德麥（1264）公布最新6月合併營收3.39億元，年增13.86％。德麥財務長暨發言人邱俊榮表示，6月成長動能主要來自台灣市場業績成長24.4％，因餐飲觀光板塊業績漸恢復原有水準，去年獨家代理法國乳品大廠SAVENCIA旗下的兩大高端品牌「Elle & Vire」及「LESCURE」挹注成長。

至於大陸市場方面，邱俊榮指出，德麥持股50％的子公司芝蘭雅，6月營收以原幣（人民幣）計算成長4.52％，是今年疫情以來首次正成長，但在匯率（人民幣貶值、台幣升值）影響下，併入合併報表的業績反倒衰退3.3％。

邱俊榮不諱言，今年上半年大陸相對較辛苦，但下半年要加緊追回。整體來看，德麥累計上半年合併營收19.09億元，年減2.54％，主要受疫情跟匯率影響，但今年以來累計合併營收衰退幅度，已逐月收斂中。

展望後市，邱俊榮日前透露，芝蘭雅正式打入大陸烘焙教育體系，今年6月23日甫與當地知名「王森集團」旗下「面包研修社」簽訂戰略合作協議，預計將德麥的原料植入在培訓課程當中，並協助德麥開發產品，雙方強強聯手共同開拓市場。

邱俊榮說，今年大陸的發展重點之一，就是跟當地烘焙學校談定合作，向下紮根，預計明年開始效益漸顯；同時，德麥芝蘭雅繼去年跟大陸吐司專賣店「爸爸糖手工吐司」簽訂合作，之後也打入當地近1,800店的奶吧「溫州一鳴」，還有大陸西南區烘焙名店「貴州惠誠」，通路布局愈來愈廣。

而在開拓新客戶的同時，德麥也持續投資擴廠，目前正在無錫興建一座全新廠房，邱俊榮說，包含土地、設備等總投資超過1億元人民幣，預計今年底完工、明年上半年投產，將取代現有的廠房，並整合生產、倉儲、物流、辦公、烘焙教室等，讓整體製程更優化、提升管理效能，屆時最大產能將是目前產量的二倍以上。

(工商 )