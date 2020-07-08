針對近日社群媒體再次傳播有關操縱股價一事，力晶集團創辦人黃崇仁7日表示，相關人士以相同手法繼續散佈流言影響股價，明顯連續觸犯證券交易法第155條意圖影響集中市場有價證券價格，而散佈流言或不實資料。他本人除將追究相關人士加重誹謗刑責，也強烈呼籲金管、檢調等單位儘快追查不法行徑，以維繫台灣股市的健全發展。

受到傳言影響，愛普股價7日打入跌停，8日開盤仍然開低，下跌34.5元以460.5元開出，跌幅約達7％。

黃崇仁指出，他並非愛普董事、經理人、未涉入該公司營運，近期也沒有買賣該股票，卻已二度被不實汙指炒作愛普公司股價，對於這類拼湊資料、錯誤百出的訊息公然透過社群媒體對其進行人身攻擊，他本人除了將針對相關人提出誹謗告訴之外，針對有心人士頻頻利用低成本的社群媒體散佈不實流言，導致特定股價劇烈動盪，已經儼然成為危害正常股票市場機制的新模式，他嚴正籲請金管、檢調等政府機關重視此一亂象，積極採取即時行動遏止透過流言操弄股價的違法行為。

(工商 )