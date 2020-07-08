美股7日收跌，台股8日開小跌在12,086.13點，台積電（2330）小跌1元，開在337.5元，大立光（3008）、鴻海（2317）亦開跌，但隨後台積電恢復漲勢，加權指數由黑翻紅。

美國白宮重申要將下一輪振興案設定1兆美元上限，壓抑美國股市7月7日走勢，數名聯準會官員在數州染疫人數激增之際、警告經濟面臨挑戰、更讓美股在收盤前一小時加速下跌。

道瓊工業平均指數7月7日下跌1.51％（396.85點）、收25,890.18點。

那斯達克指數下跌0.86％（89.76點）、收10,343.89點，結束連續5個交易日的漲勢。費城半導體指數下跌1.32％（27.04點）、收2,019.77點。

群益投顧指出，我國6月底外匯存底金額較5月底增加41.76億美元，續寫新高紀錄，資金大量匯入導致外匯市場過度波動，央行進場調節，穩定匯率。

群益投顧指出，台積電7日早盤最高一度攻上346元，平歷史最高價，帶動指數最高登上12,249.95點，隨後雖拉回，但偏多型態維持，加上除權息旺季，上市融券仍在80萬張水位，有機會再添上攻火力，外資回補、除權息旺季、高殖利，資金派對繼續，指數仍有高點可期。

(工商 )