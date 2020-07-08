日本九州連日來受到梅雨鋒面影響，該地區不斷降下豪大雨，引發洪水及土石流，其中又以熊本縣災情最為嚴重。4日上午一對居住在熊本縣的夫妻被困在暴漲的河水中，丈夫把鄰居拋來的救命繩索綁在妻子手上，自己卻不幸遭泥流沖走。

根據《NHK》報導，居住在熊本縣81歲的老翁井上三郎與妻子節子結婚多年，夫妻2人感情融洽，總是形影不離，被鄰居視為模範夫妻。4日上午9時許，2人離家避難卻被困在暴漲的河水中，鄰居發現後趕忙拋出救命繩索，井上把繩子繫在愛妻手上讓她先脫困，自己卻不幸被泥流沖走，其遺體事後在附近被發現。井上的妻子悲痛表示，「丈夫生前對我非常體貼，無微不至，我非常依賴他，現在不知該如何獨自活下去。」

據了解，這場豪雨目前已造成九州地區至少57人死亡、2人無生命跡象，另有12人下落不明。目前，當地警消仍在持續進行搜救，當局也在積極掌握最新災情狀況，協助該區民眾撤離。

根據《讀賣新聞》報導，目前九州當地包括福岡、長崎、大分以及熊本和鹿兒島等5縣都發布撤離命令，總計有 121 萬人被要求緊急避難。首相安倍晉三也下令官員全力拯救災民，同時呼籲國民保持警惕，留意地方政府發布資訊。

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(中時電子報)