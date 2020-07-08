行政院發言人丁怡銘上午接受【周玉蔻嗆新聞】訪問，被主持人形容是最帥的行政院發言人，丁怡銘第一時間回應，不是宋楚瑜嗎？丁怡銘還說，覺得自已的長相還好，現在像是「新境界文教基金會」副執行長吳怡農等人都是讓人看到會臉紅的，蔡英文競辦前發言人廖泰翔也長得很帥，蔣萬安也很帥，「我覺得都是我的菜」。

丁怡銘接受廣播訪問，開場就很有哏，在聊到政壇帥哥話題時，丁怡銘表示，他覺得自已的長相還好，現在像吳怡農等人都是讓人看到會臉紅的，廖泰翔也長得很帥，蔣萬安也很帥，「我覺得都是我的菜」，但隨後丁怡銘馬上補了一句「如果我是女生的話」。

他說，在他剛進黨部時，當時擔任副祕書長的李應元還會介紹這是黨部最帥的黨工，之後5、6年已經沒有人這樣講了，現在政壇帥的愈來愈多。

對於主持人詢問台北市長柯文哲批評三倍券，丁怡銘回應，柯文哲的發言凸顯一個問題，就是現在國內使用電子支付的習慣還不普遍，政院民調顯示，有3到5成會使用超商預約方式領券，現在的情況代表政府對三倍券研判沒有失誤，因為超商本來就是最方便的。

丁怡銘接著說，他覺得柯文哲「沒有實際去超商買過東西」，繳過任何費用，不知道超商的小白單有一堆優惠，所以才會不知道大家領取會用這樣的方式，現在去每家超商都有三倍券的活動。對於主持人追問，所以三倍券不會像柯文哲說的一樣沒有效果，丁怡銘回答，「不會」。

丁怡銘說，自己的三倍券是綁郵局VISA卡，政院相關的作為本來就是要幫郵局的人潮紓壓。

此外，對於前總統陳水扁認為，行政院長蘇貞昌為2024參選做準備，丁怡銘用台語說，蘇揆已經「不癢了」。

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(中時 )