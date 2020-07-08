在全球239名專家施壓下，世界衛生組織（WHO）昨（7）日終於坦承，新冠病毒會藉由空氣傳播。

路透社報導，WHO周二證實，新型冠狀病毒會藉由空氣傳播的證據正在浮現。世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）昨日在記者會上指出，一直以來世衛都在討論新冠病毒藉由空氣傳播或氣膠傳播的可能性。世衛感染防控技術負責人阿萊格蘭茲（Benedetta Allegranzi）也表示，確實有證據顯示新冠病毒會透過空氣傳播，但證據還不是「決定性的」，「並不能排除病毒在公共場合中，特別是在人潮擁擠的、密閉的、空調設備較差的環境中藉由空氣傳播的可能性，但我們還需要蒐集更多證據。」

世衛先前強調，新冠病毒主要透過飛沫傳染，患者的口、鼻噴發出小片飛沫後，人體再吸入就會感染，不過是為先前也指出，飛沫很快就會落在地上。

《紐約時報》5日披露，橫跨全球32國、共239名專家即將聯合公開致函世界衛生組織，羅列各項證據以向世衛證明新冠病毒會藉由空氣傳播，並且要求世衛更新相關防疫指南。

(中時電子報)