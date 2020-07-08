嘉義一處露營地日前有1台賓士車掉落山溝，當時被附近露營的遊客直擊，錄下影PO上網，驚險畫面引來網友熱議。警方到場了解後，發現這是情侶吵架糾紛，男友一氣之下將女友的車子撞下山溝，事後女友已到警局作完筆錄，目前暫不提告。

近日有網友在爆料公社PO出一段影片，7月5日早上5時許，嘉義梅山鄉太興村瑞興吊橋附近，1台銀色賓士車，對著停在山坡邊的白色賓士車連撞3下，最後白車不堪一擊墜落山溝，發出巨大聲響，吵醒附近露營區遊客。

嘉義縣竹崎分局表示，這是情侶感情糾紛事件，女方本來要開車逃跑，不料男方開休旅車追出來，一氣之下才開車將女方車子撞下山溝，幸好女方及時逃出，才沒受到任何傷害；事後女方請拖吊車將車子撤離，也到警局完成筆錄，但女方表示暫不提告。

據了解，肇事男子因身體不好，又有精神方面問題，回到嘉義休養多年，獨自住在露營區附近；近日他有睡眠問題，結果與女友吵架，一時衝動才會做出離譜的行為，他表示自己不願意傷害女友，看到對方下車才會撞車子洩憤，事後感到非常懊悔，也已向女方道歉。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)