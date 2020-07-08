前大法官許玉秀投書媒體，指控蔡英文總統當著司改團體的面，喝斥大法官呂太郎，總統府隨即澄清此為憑空指控，不過當天與會的民團代表，紛紛站出來證實確有此事。對此，國民黨團總召林為洲今天接受廣播專訪時說，蔡英文應向民眾道歉，並公開當天談話逐字稿，而呂太郎必須辭職下台。

林為洲直言，蔡英文總統絕對不能把可以彈劾她的大法官，叫到總統府內訓斥，此舉涉及違憲，五院之中，總統僅能請直接任命的行政院長前來說明，其他除了是各院之間出現糾紛，總統才能行使院際調解權，但找的對象也是院長，而不會是大法官。

林為洲說，總統提名大法官，後經立法院同意，通過後總統就不能再和大法官有任何往來，即使蔡英文是以司法院祕書長的身分召見呂太郎，但這就如同未當上法官前做什麼事情都可以，但考上法官就不能把案件向別人透露，總統根本不可以找大法官前來詢問司改的進度。

林為洲表示，而大法官也不應該直接跑去總統府，反之應當重拒絕總統才對。因此，要求蔡英文總統向民眾道歉，同時說明當天的情況，公開談話內容與逐字稿，呂太郎則應辭職下台。

(中時 )