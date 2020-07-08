保護元件廠—富致科技(6642)深耕過電流產品，今年順利接獲呼吸器等多項防疫產品訂單，且Tesla車內保護元件亦於3月開始出貨，讓公司今年上半年業績能在全球新冠肺炎疫情中較去年同期成長，儘管下半年產業變數不少，富致董事長陳繼聖表示，今年下半年業績可望維持上半年水準，全年業績可望不低於去年。

富致科技為PPTC廠，產品主要應用於智能應用/IoT，車用馬達/車用電子及工業控制等，競爭同業為歐美地區之Littelfuse/Tyco及Bourns，亞洲地區的大陸上海長園維安及台灣聚鼎(6224)等；公司深耕車用領域多年，目前車用產品涵蓋車用馬達、傳感器及車用充電產品等，並積極開發BMS車用電源管理/48V電力系統產品。

據了解，富致於今年初通過Tesla認證，並於今年3月開始出貨Tesla坐椅馬達保護元件，降低了車市不佳對公司營運的衝擊。

除車用產品躋身為大陸Tesla的供應商，新冠肺炎疫情延燒，帶動防疫設備需求強勁，富致在今年上半年陸續接獲口罩機、呼吸器、洗手機及日本設計的空調衣等防疫產品訂單，成為公司今年業績成長的重要動能。

除現有產品，富致也積極跨入過電壓領域，將過電流及過電壓產品整合成電路保護模組，預計將切入UPS、智能電表及LED照明等領域，擴大公司產品線。

富致6月合併營收為3389萬元，年成長10.55%，累計前6月合併營收為1.97億元，年成長1.34%。

(時報資訊)