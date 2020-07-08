大陸1名長相俊帥的高中男生，今年考完大學後，等待放榜期間到1家三溫暖裡打工，未料被3名三溫暖饑渴已久的美魔女大媽鎖定，設局要此名高中生喝下她們請的飲料，高中生接受對方好意，喝下飲料後瞬間昏迷不醒，慘遭3名美魔女輪流強暴，甚至將他的下體凌虐，造成該名高中生的下體壞死，即使治療後也可能終身無法再使用。

據了解，這名鮮肉高中生趁著大學考試仍未放榜期間，想賺些零用錢而前往1家三溫暖打工，某日3位美魔女常客前來消費，並覺得這位鮮肉高中生眉清目秀，因此要求店家將此位鮮肉高中生為她們服務。

鮮肉高中生在服務她們的過程中，3名美魔女不斷熱情邀約鮮肉高中生共飲，就在她們快要離開時！要求高中生飲下最後1杯，卻沒想到高中生一喝下立即昏睡過去。

3名美魔女趁著鮮肉高中生昏迷時，將他當做成洩慾禁臠，輪流硬上高中生，時間長達數小時，事後還覺得不滿足，持續把玩凌虐鮮肉高中生那話兒，直到查覺鮮肉高中生似乎不太對勁後，才趕緊將他送醫搶救。

但鮮肉高中生經醫治過後，下體已經完全壞死，醫生也告知他將終生都無法與女孩子嘿咻。另外，由於大陸法律規定，男生遭到強制性交關係是無法提出告訴，因此無法將3名禽獸美魔女定罪處治。

(中時電子報)