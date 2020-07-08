日本東京一名24歲的女子梯沙希（Susumu Kada），6月初時和男友前往鹿兒島旅遊，卻將3歲的女兒稀華（No a）獨自留在家中長達8天；當她返家時女兒因嚴重飢餓與脫水引發併發症送醫不治，梯沙希也已於7日遭警方逮捕，並針對其是否虐童進行調查。

根據《朝日新聞》報導，梯沙希3年前與丈夫離婚，帶著女兒在一間餐廳上班。6月初她將3歲的女兒稀華一人留在家中，自己卻和男友到鹿兒島快樂出遊；待她返家後，發現孩子已經沒有生命跡象，急忙將女兒送醫卻仍宣告不治。

根據相關單位調查，女童經解剖後發現胃中空空如也，身上也沒有明顯外傷，詳細檢驗後，判定女童死因為飢餓及嚴重脫水；警方事後將梯沙希逮捕到案，當時她疑似為卸責，曾先一步對院方人員表示，「女兒已經生病好幾天，一直沒有食慾。」隨後，她才承認曾長時間放女兒一人在家，自己外出遊玩；目前警方對梯沙希過往是否也曾對女童施虐，正持續展開調查。

新聞曝光後，許多網友憤怒表示，「不想養就不要生！」、「請判她死刑」、「根本沒資格當媽媽」、「判坐牢的話，請不要給她食物也不要給她喝水」、「孩子當時一定很不安」、「不想養為什麼要生？」

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(中時電子報)