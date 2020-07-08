美國總統川普不滿世界衛生組織（WHO）成為「大陸魁儡」，在疫情爆發期間一再稱WHO以大陸為中心，並於5月底時決定讓美退出WHO，引起美國政壇與全球譁然，雖然此後一段時間內美國官員仍與WHO保持聯繫，但這次川普「玩真的」，7日通知國會與聯合國，美國退出WHO將於明年7月6日生效。對此，將代表民主黨與川普角逐年底總統大選的前副總統拜登表示，一旦當選將撤回川普的決定。

據美聯社報導，拜登（Joe Biden）在推特上表示，美國參與強化全球衛生，會讓美國人更安全。「在我擔任總統頭一天，就會重新加入世界衛生組織，恢復我們在世界舞台的領導地位」。目前美國已正式告知聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），美國將退出世界衛生組織，並於明年7月6日生效。

美國國務院也表示，美國將持續尋求WHO內部改革，但基於川普於上月15日時曾強調「除非WHO集體改革行動，否則我不會重新考慮此一決定，我也不確定他們是否會如此」，目前仍無回心意轉的可能。

此外，川普正式退出WHO的聲明也引起國會眾議院兩黨議員關注。民主黨議員表示，這一決定將會對仍飽受疫情影響的全球造成負面衝擊，特別此時各國仍須合作研發潛在的疫苗。眾議院議長裴洛西裴洛西（Nancy Pelosi）也在推特上表示，「總統要讓美退出WHO的決定，完全是毫無意義的行為，特別WHO正在協同全球各國對抗新冠疫情、全球上百萬人命處在危機中，總統卻正削弱國際間對抗病毒的付出」。

The President’s official withdrawal of the U.S. from the World Health Organization is an act of true senselessness as @WHO coordinates the global fight against COVID-19. With millions of lives at risk, the President is crippling the international effort to defeat the virus. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 7, 2020

報導也指出，由於美國正式使用了「退出」一詞，美國也有責任在最終退出前償還期欠繳會費。美國當前仍是WHO最大的金主，每年提供4.5億美元，但先今仍欠WHO將近2億美元。

(中時電子報)