第一波紙本振興三倍券預購人數已破520萬人，在民眾反應熱烈下經濟部緊急增加第二波紙本三倍券預購，從今天起到周日(7/12)，限時5天，到四大超商預購三倍券還可獲得星巴克買一送一券、拿鐵買一送一等優惠活動。《中時電子報》以下整理了各大超商預購三倍券的優惠。

●三倍券第二波預購時間：今天起至周日(12日)。

●必帶物品：健保卡、1,000元現金，在超商機台預購。

●領券時間：7月22日至7月31日。

●各大超商優惠

◎7-ELEVEN

到實體門市預購三倍券且結帳成功，可獲得：

1. 100元7-ELEVEN購物金（提供2張50元抵用券，7月22日起回原店領取振興三倍券即可配搭使用）。

2. 星巴克好友分享券（限7月14日前兌換）。

3. 預購結帳當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠。

4. 使用icash聯名卡（需使用icash功能）、icash Pay支付預購金額，再回饋40點OPENPOINT點數，等同可兌換2杯CITY CAFE中杯美式咖啡。

◎全家

到全家FamiPort機台預購三倍券

1. 憑單據可享冰金萱鮮橙青茶大杯，或冰經典拿鐵大杯39元加價購優惠。

2. 7月15日至7月31日回全家領三倍券，憑取單據享Lets cafe經典美式、拿鐵大杯，不限冷熱同品項買一送一優惠券一張、大戶屋「就飽900雙人套餐」優惠券。

◎萊爾富

到萊爾富門市完成三倍券預購及繳費

1. 送10元抵用金、大冰熱美式或拿鐵咖啡單杯半價優惠。

2. 會員還可累積30 Hi點、加碼抽MacBook Air i5。

3. 使用HiPay綁台新卡單筆金額達1,000元，可享10%回饋（即100元刷卡金），限量登錄20,000名。

4. 使用HiPay 綁國泰世華銀行卡，即贈50元萊爾富購物金（限量25,000份）。

◎OK超商

民眾只要到全台OKgo事務機台預購振興三倍券，即可憑小白單單據可享買1杯大杯美式、送3顆茶葉蛋，還有大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml指定商品買一送一。

(中時電子報)