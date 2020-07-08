高市議長補選昨（7）日登記截止，民進黨3人角逐，包括現任黨團總召韓賜村、陳菊時代的黨團總召張勝富，及縣市合併前至今連任5屆議員的陳明澤。其中陳明澤曾因出租鐵皮屋遭查獲賭場，遭判有期徒刑4個月，而因前總統陳水扁車隊遊行曾到他家休息，也被認為與319槍擊案有關。

陳明澤在臉書喊話「我準備應戰了！」在高雄縣市議會經過長達20年的歷練，嫻熟議事規則，雖目前民進黨在高雄市議會雖不如國民黨人多，起步難，但一向秉持與人為善，不分派系以高雄市民為重，有信心希望為民進黨開拓新局並輔助未來市長陳其邁，議會做他的後盾，以替高雄市民爭取最大建設及發展。

2016年陳明澤將湖內區服務處後方鐵皮屋出租，卻遭警方查獲天九牌賭場，陳明澤連同賭場負責人皆被移送法辦。陳明澤疑提供場所開設賭場，警方訊後依賭博罪嫌移送，檢方複訊後，諭令以新台幣10萬元交保。

據《ETtoday新聞雲》報導，2019年橋頭地方法院依聚眾賭博罪，判處陳明澤有期徒刑4個月，若易科罰金、緩刑2年，則應交付10萬元。因出租處在競選總部後方，當時陳水扁車隊遊行經過時，曾到陳明澤家中休息吃飯，出發到台南就遭槍擊，兩起事件也被認為有密切關係。

(中時電子報)