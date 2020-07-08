考試院第13屆院長被提名人黃榮村。（王英豪攝）

立法院臨時會8日進行對考試院第13屆院長被提名人黃榮村詢問，對廢考監修憲主張的看法，他表示，任何有助於提升憲政運作與政府效能的改革方案，我們絕對支持，不會有本位主義的思考。

另外，他在會議開始前與民進黨團三長交換意見。

(中時 )