人民幣兌美元中間價8日報7.0207，較上日7.031，升103點或0.15％，創近4個月新高。

中間價較上日下午4時30分收報7.0241，升34點，較上日晚上11時30分收報7.013，跌77點。

在岸人民幣9：53報7.0166，貶27點或0.0385％，離岸人民幣報7.0137，升86點或0.1225％。

(工商 )

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