美股道瓊昨晚收黑，台北股匯市場早盤表現相對穩健，台股題材豐沛呈個股輪漲，台幣匯價早盤再升值逾1角，昨天新台幣尾盤有特定買盤進場壓低匯價，使台幣以29.58元作收，盤中震盪達2.35角。保德信投信認為目前最壞情況已過，全球經濟正邁向復甦之路，隨全球陸續復工，就業市場快速復甦，製造業PMI將度過低潮期，預估景氣谷底就在近期，且各國仍維持寬鬆，這場資金行情盛宴讓台股後市仍充滿想像空間。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，目前市場資金陸續回流新興市場，儘管今年以來外資在新興亞太區仍呈現賣超，但觀察外資回流資金率先回補印度與台灣股市。

葉獻文指出，由於台灣基本面相對穩定，經濟成長位於亞洲國家前段班，且台股殖利率高居第一，成為外資回流主要原因。觀察6月份外資由賣超轉為買超，加碼台股841億，台幣成交量也同步反大，顯見外資積極回流。

觀察過去外資賣超後回補台股水位，在2012年與2019年比重分別約52%、68%，若將各國主權基金因疫情本身受創情況下來評估，葉獻文認為資金回補效應可能不若以往，外資回補比例以50%來保守估算，估計未來一年回流資金約2800億元，扣除6月份回補部分，外資尚有2000億回補空間。

展望7月台股預期將持續震盪上行，由於本月將有許多重量級企業將進行除息，進而可能間接影響台股震盪，但維持台股多頭格局不變。

產業方面，由於生技類股兼具經濟與防疫唯一解方，加上本月將有生技論壇和生技展開跑，短期內生技類股將為市場焦點；另下半年財政振興措施上路，內需缺口可望縮減，配合收入持穩、儲蓄上升的情勢，預期內需消費可望觸底回升。

(時報資訊)