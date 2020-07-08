《香港國安法》正式在港生效，中央隨即在港成立駐港維護國家安全公署。銅鑼灣維景酒店已改裝成為駐港國安公署臨時辦公大樓，並於今早(8日)舉行開幕禮。早上近7時，國家安全事務顧問駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、兩名公署副署長李江舟及孫青野、特首及三名司長，紀律部門首長等高官，先後乘坐車輛進入大樓出席開幕儀式。公署署長鄭雁雄、兩名副署長李江舟及孫青野更是首次現身。

大樓外已掛上中華人民共和國國徽，警方在附近一帶加強保安，除架設大型水馬，亦採取封路及改道措施，並派出反恐特勤隊人員戒備。至早上7時，在大樓外的旗桿台，人員升起五星旗，數十名嘉賓圍攏站立在旗桿台旁邊，觀看五星旗徐徐升起。約半小時後，駐港公署要員及特首，先後在旗桿台位置發表講話。而公署外的水馬在開幕禮後陸續拆除。

駱惠寧致詞時強調，公署是維護國家安全的重要角色，依法履職及接受監督，既是香港維護國家安全的使者，亦是替全國國家安全把關的守門人，直指香港國家安全不設防時代已經過去。駱又澄清公署不會影響一國兩制的落實，公署保留極少數管轄權只是為港府不能處理的危害國安案件把關，批評別有用心的反中亂港分子進行污名攻擊。

鄭雁雄則指，《香港國安法》是中央為完善一國兩制的實施，及維護國家安全所作的決定，公署將嚴格依法接受香港法律監督及會依法履職，不侵害任何個人或組織的合法權益。

駐港國安公署由鄭雁雄出任署長，副署長則由李江舟、孫青野擔任，而中聯辦主任駱惠寧會出任國家安全事務顧問。公署主要負責分析研判香港國家安全形勢，就國家安全重大戰略和重要政策提出意見；監督、指導、協調及支持香港履行維護國安的職責；收集分析國安情報；辦理危害國安犯罪案件。

(中時 )