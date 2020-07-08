全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密，拜大陸618購物節空調促銷及7月實施新國家標準能效而造成業者出清庫存激勵，6月銷售攀至近209萬台，創單月史上新高。7月出貨可望延續6月熱度，優於去年同期117.32萬台，全年銷售台數目標將挑戰1,800萬台。

瑞智6日起獲外資青睞，連續2天敲進，8日股價以上漲1.40元而以18.55元開出未久，股價推升至漲停18.70元，成交量暴增。

瑞智自結6月兩岸銷售208.81萬台，改寫單月新高紀錄，月增31.23％，年成長32.5％；6月兩岸合併營收19.56億元，月增23.02％；年增4.98％。第二季壓縮機銷售519.12萬台，季增幅32.19％，年減5.24％；第二季合併營收為52.22億元，季增23.25％，年減15.52％。上半年累積銷售台數911.85萬台，年減9.0％；上半年合併營收94.60億元，年減17.81％。

瑞智主管指出，瑞智原預估6月逐漸進入壓縮機銷售淡季，訂出銷售170萬台，但受大陸618購物節空調促銷活動、大陸7月起實施冷氣新國家標準能效，大陸冷氣廠商開始出清庫存定頻冷氣機型，是瑞智6月銷售飆單月史上新高，表現優於預期的主因。

(工商 )