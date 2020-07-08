高雄地區水源主要來自高屏溪，民生及產業用水每日約130萬噸。但因颱風、暴雨造成原水濁度急速升高，影響高雄地區各淨水場之正常出水，政府在前瞻基礎建設計畫下辦理高屏溪溪埔伏流水工程及大泉伏流水工程，由台水公司執行，目標為豐水期每日各取15萬立方公尺的水量，以確保汛期期間供水穩定。

高屏溪上游辦理之「高屏溪溪埔伏流水工程」，係以集水管汲取流動或儲存於河床下方砂礫石層中的濁度較低之水源，具有不阻斷河川水量、不改變地形地貌等特性。台水公司及施工廠商妥善安排工序克服地下水位較高及汛期無法施作問題，在有效掌握進度與品質下，已於109年1月底施作完成並出水，在今年年初枯旱期，亦可取水約每日6萬噸，改善高雄地區水情。本工程施工進度與品質優良亦獲得經濟部108年度「公共工程優質獎」之肯定。

「大泉伏流水工程」亦在台水公司與施工廠商努力趕辦下，目前工程進度將近80%，有望提前於110年1月底前投入供水行列，屆時對於高雄地區供水穩定將有明顯助益。民生與經濟發展在在都需要充足的水資源為後盾，台水公司持續以多元化水源開發策略充足水源，以提供民眾量足質優的自來水，促進經濟之發展。

(工商 )