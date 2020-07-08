國民黨在2020總統及立委雙雙慘敗，改革聲浪又起！對此，蘆洲李宅古蹟維護文教基金會、李友邦將軍紀念館董事長李力群認為，若國民黨想東山再起，黨內必須有一個團體，且必須是「韓國瑜們」，要像韓一樣有膽量，懂得用庶民政策來貼進民心，用庶民的語言訴諸九二共識，才能把氣勢帶上來。

國民黨大選慘敗後，選出改革派的新主席，成立改革委員會，並於日前提出新的兩岸關係論述。未料，黨主席江啟臣在改革委員會「兩岸論述」組的建議結論中，表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」。此番言論引來前總統馬英九、前主席吳敦義以及連戰表達不滿。據《中評社》報導，李力群不認為江啟臣現在推動黨改能重新贏回執政權，他說國民黨現在需要的，是一群「韓國瑜們」。

李力群表示，國民黨想東山再起，黨內必須有一個「韓國瑜們」的團體，要像韓一樣有膽量，懂得用庶民政策來貼進民心，並用庶民的語言訴諸「九二共識」，粉碎民進黨顧主權的謊言與扣紅帽，並全力抨擊民進黨政府的酬庸、貪腐。他說這群「韓國瑜們」不僅可以拉年輕選票，也能保住深藍選民。

(中時電子報)