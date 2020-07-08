眾所周知郭晶晶嫁入豪門前的身分是大陸跳水國手，曾多次拿下奧運金牌，被封為「跳水皇后」，退役後嫁給霍英東第三代長孫霍啟剛，如今生養3名子女，家庭幸福，而其實在大陸，有個跳水名將比郭晶晶更知名，那就是被封為「跳水女皇」的跳水好手高敏，而她婚後即退出體壇並低調生活，相當神秘。

大陸跳水國手高敏，在80年代可謂世界跳水界的超級巨星，她於1986年、1992年連續兩屆奧運拿下跳水獎牌，7年跳水生涯拿了70多面獎牌，她為大陸拿下第一面世界游泳錦標賽冠軍，更是第一個奧運跳板跳水冠軍，是大陸第一個集跳水世界游泳錦標賽、世界盃及奧運於一身的「大滿貫」選手，被譽為「不敗神話」，2003年被選入「進入世界婦女運動名人堂」。

而高敏受訪時，曾表示參加奧運那些年，壓力大到一度想不開，選手身涯後期又承受多處受傷，還硬打麻醉止痛針後上場比賽，高敏最後於1992年巴塞隆納奧運後退休，婚後更是完全淡出，稱對生活很滿意，而近年她創了微博帳號，讓粉絲得以得知她的近況，如今高敏一頭短髮，身形仍纖瘦俐落，樣貌跟過去相差不大，高敏平時在家會細心照顧蔬果花草，也偶爾游泳，臉上掛著笑容，生活愜意。

(中時電子報)